Новгородец попытался украсть золотую цепь за 2,5 млн и был пойман мастером

Преступление было совершено 24 января 2023 года. Новгородец пришёл в ювелирный салон на улице Мерецкова-Волосова и заинтересовался цепью из золота авторской работы с подвеской в виде креста из золота с замком в виде грифон, с двумя бриллиантами, - .