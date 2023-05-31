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Новгородец попытался украсть золотую цепь за 2,5 млн и был пойман мастером

Новгородец попытался украсть золотую цепь за 2,5 млн и был пойман мастером

Преступление было совершено 24 января 2023 года. Новгородец пришёл в ювелирный салон на улице Мерецкова-Волосова и заинтересовался цепью из золота авторской работы с подвеской в виде креста из золота с замком в виде грифон, с двумя бриллиантами, - .

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