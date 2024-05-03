МИД Таджикистана вручил ноту послу России... А потом и шантаж чистой воды.

Посол России в Душанбе Семен Григорьев получил ноту от МИД Таджикистана. 28 апреля, МИД Таджикистана сообщал, что в московских аэропортах в результате тщательных проверок застряли около тысячи граждан республики.
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