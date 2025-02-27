Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Молочная продукция снова подорожает, пишут СМИ. Крупнейший производитель молока «Вкуснотеево» уже предупредил ритейлеров о повышении отпускных цен на 5% с 15 марта.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Молочная продукция снова подорожает, пишут СМИ. Крупнейший производитель молока «Вкуснотеево» уже предупредил ритейлеров о повышении отпускных цен на 5% с 15 марта.
Свежие комментарии