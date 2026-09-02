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Газета.ру

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Депутат Миронов предложил ужесточить наказания за преступления против участников СВО

Депутат Миронов предложил ужесточить наказания за преступления против участников СВО

Преступления против участников СВО и любых других военнослужащих могут стать отягчающим вину обстоятельством — соответствующие поправки в Уголовный кодекс России депутаты предложат на осенней сессии.

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