Депутат Миронов предложил ужесточить наказания за преступления против участников СВО

Преступления против участников СВО и любых других военнослужащих могут стать отягчающим вину обстоятельством — соответствующие поправки в Уголовный кодекс России депутаты предложат на осенней сессии.
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Всякая партия тогда чего нибудь стоит, если она в состоянии взять на себя управление государством. Партии-карлики, не партии, а кучки приспособленцев!