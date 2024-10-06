Знай наших! В Городищеском районе прошло Первенство и Региональные соревнования Волгоградской области «Олимпийские надежды - 2».
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Знай наших! В Городищеском районе прошло Первенство и Региональные соревнования Волгоградской области «Олимпийские надежды - 2».