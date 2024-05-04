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Против России начата психическая атака — "артподготовка" к мегатеракту, который Киев упорно готовил все последние месяцы. Речь идёт о попытке уничтожения Крымского моста.

Против России начата психическая атака — "артподготовка" к мегатеракту, который Киев упорно готовил все последние месяцы. Речь идёт о попытке уничтожения Крымского моста.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ 9 МАЯ, КРЫМСКИЙ МОСТ. ПОСТПРЕД УКРАИНЫ В ООН ОБЪЯВИЛ О ТЕРАКТЕ Против России начата психическая атака — "артподготовка" к мегатеракту, который Киев упорно готовил все последние месяцы.

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Комментарии
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Александр Макеев
Просто российская разведка должна выявлять точки, из которых нацисты намерены запускать ракеты по КРымскому мосту. И быть готовыми 7-го и/или 9-го мая нанести удары по актуальным, надёжно выявленным пусковым установкам ракет нацистов. И постоянно разведывать склады хранения ракет и места схрона обслуги пусковых установок с немедленным уничтожением этих целей. И, конечно, приготовиться выжигать электронику нацистских разведывательно-наводящих и управляющих-корректирующих БПЛА и пилотируемых самолётов над Чёрным морем. 😇 И с 6 по 10 мая перекрыть движение автомобильного и железнодорожного транспорта на Крымском мосту. Если будет повреждён Крымский мост, то по обстоятельствам пускать транспорт по безопасным полосам и/или рельсам. Не исключено, что нацисты будут ещё несколько раз повторять массированные удары по Крымскому мосту.
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Если нарколыга пойдет на это его стоит уничтожить. Хватит с ним панькаться пора отправить гниду к бандере в ад.
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11 час.

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