Сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» вручили паспорт гражданина Российской Федерации 82-летней женщине

В отделение по вопросам миграции ОМВД России по федеральной территории «Сириус» за консультацией по вопросу получения гражданства Российской Федерации обратилась 82-летняя гражданка Украины.
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