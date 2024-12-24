Microsoft стремится уменьшить зависимость 365 Copilot от OpenAI

Microsoft работает над добавлением своих и сторонних моделей искусственного интеллекта в свой флагманский продукт Microsoft 365 Copilot в попытке диверсифицировать текущую базовую технологию OpenAI и снизить затраты, сообщили Reuters источники, знакомые с ходом этих работ.
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