Даниэль Спронг дисквалифицирован на одну игру в КХЛ

Форвард хоккейного клуба «Автомобилист» Даниэль Спронг получил дисквалификацию на один матч по решению дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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