Если виноград помять и оставить гнить в бочке, то получится прокисшая жидкость с неприятным запахом и отвратительным вкусом, которая в процессе брожения выделяет этиловый спирт- сильнейший яд.
Смерть РАзума
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лесков
Автор дурак, что ли? Этиловый спирт — естественное вещество, САМООБРАЗУЮЩЕЕСЯ в теле при естественном и анаэробном (у ныряльщиков, например) ДЫХАНИИ всех животных. Вякнул, как в лужу пёрднул и не поглядел при этом в учебник по физиологии животных. Просто людям жрать вино (и алкоголя любого) в меру надо научиться. Если напоить дурня просто ведром лучшей ключевой воды, то дурень тоже сдохнет от... отравления водой.
Ответить
13 час.
АК
Анатолий Краснов
Согласен с Лесковым👌
Ответить
8 час.
Свежие комментарии