Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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    Согласен с Лесковым👌Смерть РАзума
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Смерть РАзума

Смерть РАзума

Если виноград помять и оставить гнить в бочке, то получится прокисшая жидкость с неприятным запахом и отвратительным вкусом, которая в процессе брожения выделяет этиловый спирт- сильнейший яд.

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Комментарии
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Александр Лесков
Автор  дурак, что  ли?  Этиловый  спирт —  естественное  вещество, САМООБРАЗУЮЩЕЕСЯ  в теле при естественном и анаэробном (у ныряльщиков, например)  ДЫХАНИИ всех  животных.  Вякнул,  как в  лужу  пёрднул и не поглядел  при этом в  учебник  по  физиологии животных.  Просто  людям  жрать  вино (и  алкоголя любого)  в  меру  надо научиться.   Если напоить дурня  просто  ведром лучшей ключевой воды,  то  дурень  тоже  сдохнет  от... отравления  водой.
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13 час.
АК
Анатолий Краснов
Согласен с Лесковым👌
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8 час.

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