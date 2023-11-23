Смерть РАзума

Александр Лесков

Автор дурак, что ли? Этиловый спирт — естественное вещество, САМООБРАЗУЮЩЕЕСЯ в теле при естественном и анаэробном (у ныряльщиков, например) ДЫХАНИИ всех животных. Вякнул, как в лужу пёрднул и не поглядел при этом в учебник по физиологии животных. Просто людям жрать вино (и алкоголя любого) в меру надо научиться. Если напоить дурня просто ведром лучшей ключевой воды, то дурень тоже сдохнет от... отравления водой.