Певица Зара сообщила, что улетела с сыновьями из России

Певица Зара улетела с сыновьями из России. Звезда рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что путешествует с детьми по Армении.
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