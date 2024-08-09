В Москве 10 августа на некоторых улицах будет ограничено движение

Из-за киносъемок и велозаезда некоторые улицы столицы будут закрыты для автотранспорта, а на некоторых будут ограничения для проезда, сообщает 9 августа пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.