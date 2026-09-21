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Провал стал находкой

Провал стал находкой

«Челюсти» могли стать обычным фильмом про гигантскую акулу, если бы сама акула нормально работала. Спилберг планировал показывать монстра чаще, но механическая конструкция постоянно ломалась.

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