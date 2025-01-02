Богатые будут жить! Сколько стоит тревожный чемоданчик Ирэн Орлонская В начале декабря на петербургском телеканале «ЛенТВ24» появились ролики, посвященные действиям в экстренных ситуациях, правильной реакции на угрозу беспилотников и сбору тревожного чемоданчика для эвакуации.
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