Богатые будут жить! Сколько стоит тревожный чемоданчик Ирэн Орлонская В начале декабря на петербургском телеканале «ЛенТВ24» появились ролики, посвященные действиям в экстренных ситуациях, правильной реакции на угрозу беспилотников и сбору тревожного чемоданчика для эвакуации.