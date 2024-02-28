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В Германии опубликовали теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО

В Германии опубликовали теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО

Немецкий таблоид Bild опубликовал теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО. Правительственный документ гласит, что «план» якобы состоял бы из четырех основных фаз.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все это хорошо и даже прекрасно, но скажите мне гей-ропейцы немецкой нации из таблоида Bild - НА КОЙ ХЕР РОССИИ ПРОРЫВ К ГЕРМАНИИ И ЗАХВАТ ЕЕ? Не проще ли применить не ТАКТИЧЕСКОЕ, а СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ядерное оружие, просто УНИЧТОЖИТЬ Германию и оставить на ее месте непроходимое лет на 200 пространство, в котором даже крысы с тараканами селиться не будут? Зачем России захватывать Германию? Территория на хер не нужна, своей хватает. Полезных ископаемых мало. Ресурсы, но ими еще надо воспользоваться, а это те же затраты, что и на развитие своих, только свои у себя, а германские хер знает где и что там дальше может быть, хер знает! Народишко немецкий нам не нужен, что бы его &quot;заточить&quot; под Россию тоже лет 300 понадобиться. Ну и далее по пунктам. И на кой хер нам Гей-ропу с Германиями и прочими шведами захватывать? БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. Но бред осознанный и преднамеренный. По этому ни какую Германию и прочую Гей-Ро-пу захватывать не надо, этот гадюшник надо просто уничтожить. Крысиные норы и гнезда паразитов кто то захватывает? Да ну на хер! Их УНИЧТОЖАЮТ, ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖАЮТ.
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