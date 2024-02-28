В Германии опубликовали теоретический сценарий «нападения» России на страны НАТО

АндрейБорков

Все это хорошо и даже прекрасно, но скажите мне гей-ропейцы немецкой нации из таблоида Bild - НА КОЙ ХЕР РОССИИ ПРОРЫВ К ГЕРМАНИИ И ЗАХВАТ ЕЕ? Не проще ли применить не ТАКТИЧЕСКОЕ, а СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ядерное оружие, просто УНИЧТОЖИТЬ Германию и оставить на ее месте непроходимое лет на 200 пространство, в котором даже крысы с тараканами селиться не будут? Зачем России захватывать Германию? Территория на хер не нужна, своей хватает. Полезных ископаемых мало. Ресурсы, но ими еще надо воспользоваться, а это те же затраты, что и на развитие своих, только свои у себя, а германские хер знает где и что там дальше может быть, хер знает! Народишко немецкий нам не нужен, что бы его "заточить" под Россию тоже лет 300 понадобиться. Ну и далее по пунктам. И на кой хер нам Гей-ропу с Германиями и прочими шведами захватывать? БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ. Но бред осознанный и преднамеренный. По этому ни какую Германию и прочую Гей-Ро-пу захватывать не надо, этот гадюшник надо просто уничтожить. Крысиные норы и гнезда паразитов кто то захватывает? Да ну на хер! Их УНИЧТОЖАЮТ, ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖАЮТ.