Война в Иране принесла BP миллиарды

ЛОНДОН (ИА Реалист). Британская BP, один из крупнейших в мире нефтяных супермейджоров, отчиталась о существенном сокращении чистого долга по итогам второго квартала 2026 года — на фоне войны в Иране и последовавшего за ней скачка цен на нефть до многолетних максимумов.