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FiNE NEWS

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Cмартфон с гигантской батареей 25 500 мАч, максимальной защитой, встроенным проектором и камерой ночного видения. Представлен Ulefone Armor 34 Pro

Cмартфон с гигантской батареей 25 500 мАч, максимальной защитой, встроенным проектором и камерой ночного видения. Представлен Ulefone Armor 34 Pro

Бренд Ulefone пополнил линейку смартфонов защищенной моделью Ulefone Armor 34 Pro. Этот аппарат массой под килограмм (если точнее, масса составляет 825 граммов, толщина — 32,7 мм) получил не только аккумулятор огромной емкости 25 500 мАч (99 Втч) с поддержкой 66-ваттной зарядки, но также интегрированный DLP-проектор (яркость 150 люмен, максимальное изображение — 100 дюймов по диагонали, разрешение — 854 х 480 пикселей) и камеру ночного видения.

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