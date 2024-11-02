Камчатский край помогает многодетным семьям приобретать автомобили

Социальная поддержка многодетных семей в Камчатском крае продолжает развиваться. Правительство региона ввело меру поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение автомобиля для семей, воспитывающих восемь и более детей.
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