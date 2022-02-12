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Фейк «Вестей»: канадская журналистка предложила убрать из олимпийской программы фигурное катание, потому что в нем доминирует Россия - «Антифейк»

Фейк «Вестей»: канадская журналистка предложила убрать из олимпийской программы фигурное катание, потому что в нем доминирует Россия - «Антифейк»

Через несколько часов после победы российских фигуристов в олимпийском командном турнире на сайте «Вестей» появился материал под заголовком «„Убрать с Олимпиады русских”.

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