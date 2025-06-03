«Макс теряет голову»: Оруджев — о Ферстаппене в Испании

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал поведение голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена на Гран При Испании.
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