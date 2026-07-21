Олег Соскин раскритиковал украинское руководство. По его словам, провалы под Константиновкой и Красноармейском, а также возможная потеря Киева — результат действий властей, которые доводят страну до трагедии.
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