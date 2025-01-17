Аналитик: сокращение Норвегией добычи газа приведёт к дефициту и росту цены

Если Норвегия будет сокращать добычу газа, то Европе выгоднее будет сотрудничать с Россией, заявил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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