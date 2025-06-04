Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Америка грозит миру самым страшным.

Америка грозит миру самым страшным.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Историк Арнольд Тойнби отметил, что "цивилизации никто не убивает — они совершают суицид".

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Комментарии
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Владимир Акулов
США  отлично  могут  жить  еще  несколько  десятилетий  ,  печатая  для  себя  триллионы  зеленых  бумажек  ,  которым  пока  в  мире  все  доверяют...
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Как жили США до Трампа ? Печатали для себя доллары и всё в мире себе покупали...Ничего не производили... Производили только войны по всему миру...А теперь , при Трампе надо будет снова работать, что-то полезное производить ! А не жить на пустые бумажки ! Этого Трампу не простят халявщики. И невозможно быстро перевести все заводы из Азии в США...Значит , в США определенной время все будет очень дорого и в дефиците. 30 лет тому назад китайский рабочий работал за 10 долл в месяц...А разбалованные рабочие на автозаводах в Чикаго работали за зарплату в 4 тыс дол в месяц... И были недовольны ! Устраивали забастовки для повышения зарплаты ! Поэтому владельцы заводов в Чикаго плюнули на своих дорогих рабочих и перенесли производство машин в Китай ...Если Трамп сейчас перенесет производство машин в США ...Что ? Американские рабочие согласятся работать за 10 или 100 долл в месяц? Не согласятся! Значит , все в США станет очень дорогим ...И Трампа выкинут из политики...А может , и убьют…Слишком многим он *плюнул в тарелку* !
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16 час.
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