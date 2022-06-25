Джо Байден виступає зі зверненням у зв'язку з рішенням Верховного суду у справі Роу проти Уейда, Білий дім, 24 червня 2022 року Білий дім: Байден поважає Верховний суд, незважаючи на вердикт про аборти Президент не збирається розширювати склад суду, проте зараз він думає про дії, які адміністрація може вчинити в односторонньому порядку у відповідь […] Сообщение Білий дім: Байден поважає Верховний суд, незважаючи на вердикт про аборти появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.