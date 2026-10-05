Врач раскрыл правду об овощных чипсах

Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату, заявил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
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