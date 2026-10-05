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Медицина 2.0

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Врач раскрыл правду об овощных чипсах

Врач раскрыл правду об овощных чипсах

Овощные чипсы нельзя считать полноценной заменой салату, заявил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

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