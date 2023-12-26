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  • cergei efremow
    Конкуренция,однако....На Камчатке медве...

И возвращаясь к лёгкому и надёжному полуавтомату в .308 Win

И возвращаясь к лёгкому и надёжному полуавтомату в .308 Win

Подумал я тут, в метаниях между «Тигром», «Сайгой-308», «Изюбрем» и прочими чудесами отечественного оружиепрома, – а ведь лучший самозарядный карабин, из которого я охотился пятнадцать лет, был «Вепрь-супер»! Оригинал статьи на Huntportal.

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