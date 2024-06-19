Володин предложил запретить усыновление российских детей государствам, легализовавшим смену пола

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин анонсировал в своем Telegram-канале депутатское обсуждение вопроса о введении запрета на усыновление российских детей для граждан государств, где официально разрешена смена пола .
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