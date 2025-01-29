Ямал вновь стал лидером по регистрации детей через сервис «Рождение ребенка»

Ямал второй год подряд в лидерах среди регионов России по популярности сервиса «Рождение ребенка». Впервые в округе через него зарегистрировали малыша в мае 2022 года, сообщила начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния и правового обеспечения службы ЗАГС ЯНАО Оксана Глинщикова.