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Клава Кока опубликовала фото в постели с Даней Милохиным

Клава Кока опубликовала фото в постели с Даней Милохиным

Российская певица, блогер и ведущая Клава Кока подогрела слухи о возможном романе с тиктокером Даней Милохиным совместными снимками в постели Фото: из открытых источников Певица, блогер и телеведущая Клава Кока и тиктокер Даня Милохин дружат давно.

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