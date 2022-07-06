Клава Кока опубликовала фото в постели с Даней Милохиным

Российская певица, блогер и ведущая Клава Кока подогрела слухи о возможном романе с тиктокером Даней Милохиным совместными снимками в постели Фото: из открытых источников Певица, блогер и телеведущая Клава Кока и тиктокер Даня Милохин дружат давно.