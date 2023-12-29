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Кризис оборонной промышленности: США могут отказаться от ядерной триады

Кризис оборонной промышленности: США могут отказаться от ядерной триады

Программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены ядерных баллистических ракет наземного базирования Minuteman III, оказалась перед угрозой отмены из-за серьёзного перерасхода средств.

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