Кризис оборонной промышленности: США могут отказаться от ядерной триады

Программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены ядерных баллистических ракет наземного базирования Minuteman III, оказалась перед угрозой отмены из-за серьёзного перерасхода средств.
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