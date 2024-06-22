Мужчина утонул в Балтийске недалеко от пляжа в Павлово

В Балтийске утонул 39-летний мужчина. Следствие устанавливает обстоятельства смерти. Инцидент произошел 21 июня 2024 года, когда мужчина отправился купаться, но через некоторое время другие отдыхающие заметили его отсутствие и вызвали спасателей.