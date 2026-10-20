В этом году Татарстан экспортировал в зарубежные страны 102,1 тыс. тонн зерновых культур более чем на 24,8 млн долларов США.
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