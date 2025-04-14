В Гидрометцентре Крыма рассказали, какой будет погода на Пасху

На текущей неделе с 15 по 19 апреля ожидается однородный характер погоды: днем от 14 до 19 градусов тепла, ночью – от 3 до 8 выше нуля, но предстоящей ночью в степных и горных районах ожидаются заморозки до -2 градусов.
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