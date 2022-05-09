Депутат Госдумы Милонов и глава ФЗНЦ Шугалей привезли продукты и лекарства в Первомайск

Жители Первомайска и Попасной получили продукты, лекарства и детские товары из Петербурга. Посылки с гуманитарной помощью привезли депутат Госдумы Виталий Милонов и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, пишет ФАН.