Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Петина
    А кто сказал, что с пидарасней  кто-то  что-то будет  обсуждать ? Поезд ушел по расписанию! Кто не успел, сам виноват..Посол Антонов: СШ...
  • Svetlana Kuzmina
    Если Украина разделиться на независимые части, по принципу Югославии, то платить долги будет некому. США придётся взы...Подполковник запа...
  • александр волочугин
    ещё одна страна прыщ тявкнула, а укусить все равно нечемМинпромторг Чехии...

Депутат Госдумы Милонов и глава ФЗНЦ Шугалей привезли продукты и лекарства в Первомайск

Депутат Госдумы Милонов и глава ФЗНЦ Шугалей привезли продукты и лекарства в Первомайск

Жители Первомайска и Попасной получили продукты, лекарства и детские товары из Петербурга. Посылки с гуманитарной помощью привезли депутат Госдумы Виталий Милонов и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, пишет ФАН.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх