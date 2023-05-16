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Мишустин поручил разработать предложения по выводу из тени экономики СКФО

Мишустин поручил разработать предложения по выводу из тени экономики СКФО

Предложить меры, которые способствовали бы выходу из тени экономики Северного Кавказа, поручил в течение трех месяцев продумать Минэкономразвития и Минфину премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила 16 мая пресс-служба правительства РФ.

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