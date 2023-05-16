Мишустин поручил разработать предложения по выводу из тени экономики СКФО

Предложить меры, которые способствовали бы выходу из тени экономики Северного Кавказа, поручил в течение трех месяцев продумать Минэкономразвития и Минфину премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила 16 мая пресс-служба правительства РФ.
Предложить меры, которые способствовали бы выходу из тени экономики Северного Кавказа, поручил в течение трех месяцев продумать Минэкономразвития и Минфину премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила 16 мая пресс-служба правительства РФ.
Свежие комментарии