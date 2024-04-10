В Тамбовской области полицейские направили в суд уголовное дело о серии фактов мошенничества на 500 тысяч рублей

В апреле текущего года следователями следственного подразделения МОМВД России «Первомайский» закончено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных чч.
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