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"Формирование универсальной компетенции": Как будут преподавать основы военной подготовки в вузах

"Формирование универсальной компетенции": Как будут преподавать основы военной подготовки в вузах

С 1 сентября 2023 года в российских вузах планируется ввести основы военной подготовки. Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством обороны разработало соответствующий модуль для учебных программ бакалавриата и специалитета.

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