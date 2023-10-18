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Рассказы доктора из петербургской поликлиники: Лечил эболу, спасал людей после авиакрушения

Рассказы доктора из петербургской поликлиники: Лечил эболу, спасал людей после авиакрушения

Терапевт из обычной петербургской поликлиники за своими плечами имеет крайне богатый опыт. Доктор поделился рассказами о том, как ездил в Африку во время пандемии эболы, и спасал выживших в авиакатастрофе.

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