Генерал Ставицкий: cистема рубежей обороны повысила живучесть ВC РФ в 5-6 раз

Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что cистема оборонительных рубежей повысила живучесть российских войск во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пять-шесть раз.
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