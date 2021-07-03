Кучеров против «Монреаля»: гол+пас, 2-я звезда матча. У него 32 очка в 21 игре плей-офф

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем» (6:3, 3-0) и был признан второй звездой.
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