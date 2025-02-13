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GOP Senators Seek to Reverse Mt. McKinley Name Change

“Sen. Lisa Murkowski (R-AK) introduced legislation on Thursday to rename North America’s highest mountain ‘Denali,’ after President Trump issued an executive order on his first day in office changing its name to Mount McKinley,” The Hill reports.

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