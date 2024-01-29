Хуситы нанесли ракетный удар по военному кораблю США в Аденском заливе

владимир рябченко Это намёк США что базы надо сгребать домой... Янки гоу хоум...

Игорь Егоров Не знаю как эти хуситы стреляют ракетами, для них видимо важен сам процесс запуска ракет, а все остальное на усмотрение Всевышнего.