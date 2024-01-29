Хуситы нанесли ракетный удар по военному кораблю Соединенных Штатов в Аденском заливе. Об этом информирует ТАСС.
Хуситы нанесли ракетный удар по военному кораблю США в Аденском заливе
Комментарии
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владимир рябченко
Это намёк США что базы надо сгребать домой... Янки гоу хоум...
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8 час.
Игорь Егоров
Не знаю как эти хуситы стреляют ракетами, для них видимо важен сам процесс запуска ракет, а все остальное на усмотрение Всевышнего.
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4 час.
Aleksandr Sobolev
У них много ракет! Иранские и собственного производства опять же собранные по иранским технологиям!
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15 мин.
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