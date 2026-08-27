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В России потребовали изъять из обращения БАДы, содержащие сибутрамин

В России потребовали изъять из обращения БАДы, содержащие сибутрамин

Сибутрамин относится к сильнодействующим веществам и включен в соответствующий перечень Роспотребнадзор обратился к представителям интернет-торговли из-за продажи на маркетплейсах биологически активных добавок, содержащих сибутрамин.

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