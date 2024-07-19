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Жена Авербуха Арзамасова показала редкий снимок сына со свекровью

Жена Авербуха Арзамасова показала редкий снимок сына со свекровью

Супруга Ильи Авербуха актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в социальных сетях семейное фото со своей свекровью Юлией Бурдо и сыном: Моя замечательная во всех отношениях свекровь (не очень люблю это слово), мама Илюши, Юлия Марковна.

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