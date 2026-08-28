MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

152 подписчика

Реформа разрешительной документации в строительстве с 1 сентября 2026 года: конец эпохи разрешений и новая реальность градостроительных рисков

С 1 сентября 2026 года вступает в силу пакет поправок в Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 304-ФЗ), меняющий саму логику допуска к строительству и вводу объектов в эксплуатацию: разрешительная модель уступает место уведомительной и цифровой, встроенной в единую информационную среду (ГИСОГД/ЕГИСОГД).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым