Реформа разрешительной документации в строительстве с 1 сентября 2026 года: конец эпохи разрешений и новая реальность градостроительных рисков

С 1 сентября 2026 года вступает в силу пакет поправок в Градостроительный кодекс РФ (ФЗ № 304-ФЗ), меняющий саму логику допуска к строительству и вводу объектов в эксплуатацию: разрешительная модель уступает место уведомительной и цифровой, встроенной в единую информационную среду (ГИСОГД/ЕГИСОГД).