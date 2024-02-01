Сдавшаяся в Херсонской области украинская шпионка рассказала об угрозах СБУ отобрать детей

Завербованная СБУ украинка рассказала о методах работы спецслужб и угрозах в её адрес. Сотрудники службы безопасности Украины применяют различного рода методы для воздействия на граждан с целью принуждения к сотрудничеству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии