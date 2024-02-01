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Сдавшаяся в Херсонской области украинская шпионка рассказала об угрозах СБУ отобрать детей

Сдавшаяся в Херсонской области украинская шпионка рассказала об угрозах СБУ отобрать детей

Завербованная СБУ украинка рассказала о методах работы спецслужб и угрозах в её адрес. Сотрудники службы безопасности Украины применяют различного рода методы для воздействия на граждан с целью принуждения к сотрудничеству.

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