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Вэнс и Уолц на дебатах дважды упомянули Путина

Вэнс и Уолц на дебатах дважды упомянули Путина

Кандидаты в вице-президенты США — сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолц — в ходе теледебатов дважды упомянули российского президента Владимира Путина, Украина не была упомянута ни разу.

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