Вэнс и Уолц на дебатах дважды упомянули Путина

Политика как она есть

Кандидаты в вице-президенты США — сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолц — в ходе теледебатов дважды упомянули российского президента Владимира Путина, Украина не была упомянута ни разу.