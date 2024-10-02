Вэнс и Уолц на дебатах дважды упомянули Путина

Кандидаты в вице-президенты США — сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолц — в ходе теледебатов дважды упомянули российского президента Владимира Путина, Украина не была упомянута ни разу.
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