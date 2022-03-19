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«Зенит» и «Спартак» жаждут реваншей. 22-й тур РПЛ — территория футбольной мести

«Зенит» и «Спартак» жаждут реваншей. 22-й тур РПЛ — территория футбольной мести

Российский футбол сделает ваши выходные. «Урал» — «Химки» 1. Встреча прямых конкурентов в борьбе за выживание (исполком РФС вряд ли утвердит мораторий на вылет из РПЛ).

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