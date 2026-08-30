У замглавы АдГ обнаружили кружку с надписью «Армия России»

Заместителя главы немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера уличили в хранении на почётном месте кружки с надписью «Армия России».
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