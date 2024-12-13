В Тамбове в пункте выдачи интернет-заказов оформляли фиктивные "отказы" от товаров

В полицию поступила информация о мошенничестве, совершенном в пункте выдачи интернет-заказов. Администрация пункта выдачи, расположенного в Тамбове на улице Интернациональной, обнаружила пропажу заказанных товаров на крупную сумму.
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